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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
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В Кремле заявили, что не обсуждают возможность введения всероссийского локдауна

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждается возможность введения локдауна в масштабах всей страны, но отдельные регионы в случае необходимости могут использовать элементы ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких локдаунов в масштабе всей страны не обсуждается", - сказал Песков журналистам.

"Что касается отдельных элементов ограничений и того самого локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", - подчеркнул он.

Он отметил, что "от региона к региону ситуация может меняться".

"Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - заявил представитель Кремля.

По данным оперштаба на вторник, в России за сутки выявили еще 31 252 случая коронавируса. Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки стало максимальным с начала декабря прошлого года. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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