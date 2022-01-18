В Кремле заявили, что не обсуждают возможность введения всероссийского локдауна

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждается возможность введения локдауна в масштабах всей страны, но отдельные регионы в случае необходимости могут использовать элементы ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких локдаунов в масштабе всей страны не обсуждается", - сказал Песков журналистам.

"Что касается отдельных элементов ограничений и того самого локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", - подчеркнул он.

Он отметил, что "от региона к региону ситуация может меняться".

"Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - заявил представитель Кремля.

По данным оперштаба на вторник, в России за сутки выявили еще 31 252 случая коронавируса. Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки стало максимальным с начала декабря прошлого года. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России.