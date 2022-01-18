Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве всего выявили 1241 случай заражения "омикроном", при этом 976 заразившихся (78,6%) не покидали Москву и Подмосковье, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Еще 265 случаев (21,4%) признаны завозными и связаны с поездками в другие страны - в Турцию, Доминиканскую Республику, Египет, Испанию и другие страны. В возрастной структуре заболевших дети не зарегистрирован, говорится в сообщении.

В ведомстве сослались на результаты секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших.

Роспотребнадзор также заверил, что заразившиеся изолированы или госпитализированы, за их контактными лицами ведется медицинское наблюдение.

Ранее в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что по всей стране на утро 18 января было выявлено 1 682 случая заражения "омикроном". Среди них 68,9% заразившихся не были привиты, 27,9% прошли полный курс вакцинации и 3,2% получили одну дозу вакцины.

Ссылаясь на данные Роспотребнадзора и Минздрава, она сказала, что сейчас 41,4% случаев заболевания коронавирусом проходят бессимптомно, 54,5% приходится на острые респираторные вирусные инфекции, 4,1% - на внебольничные пневмонии.

"Омикрон" начал доминировать в заболеваемости COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге, в целом по стране он приходится пока на 40% случаев заболевания.

Первый случая "омикрона" в Москве выявили 20 декабря. 14 января в мэрии сообщили, что на тот момент было подтверждено 729 случаев заражения "омикроном".

Хроника коронавируса. Январь.

15
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Роспотребнадзор Татьяна Голикова Доминикана Египет Турция Испания

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин продлил самоизоляцию пожилых и призвал перевести на удаленку максимум работников

Собянин продлил самоизоляцию пожилых и призвал перевести на удаленку максимум работников

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве

Суд лишил прав родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре

Суд лишил прав родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре

Синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

Синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

В Москве возбуждено дело о наезде на школьницу с мамой

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые в 2022 году превысила 7 тыс. случаев

Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве

Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });