В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве всего выявили 1241 случай заражения "омикроном", при этом 976 заразившихся (78,6%) не покидали Москву и Подмосковье, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Еще 265 случаев (21,4%) признаны завозными и связаны с поездками в другие страны - в Турцию, Доминиканскую Республику, Египет, Испанию и другие страны. В возрастной структуре заболевших дети не зарегистрирован, говорится в сообщении.

В ведомстве сослались на результаты секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших.

Роспотребнадзор также заверил, что заразившиеся изолированы или госпитализированы, за их контактными лицами ведется медицинское наблюдение.

Ранее в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что по всей стране на утро 18 января было выявлено 1 682 случая заражения "омикроном". Среди них 68,9% заразившихся не были привиты, 27,9% прошли полный курс вакцинации и 3,2% получили одну дозу вакцины.

Ссылаясь на данные Роспотребнадзора и Минздрава, она сказала, что сейчас 41,4% случаев заболевания коронавирусом проходят бессимптомно, 54,5% приходится на острые респираторные вирусные инфекции, 4,1% - на внебольничные пневмонии.

"Омикрон" начал доминировать в заболеваемости COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге, в целом по стране он приходится пока на 40% случаев заболевания.

Первый случая "омикрона" в Москве выявили 20 декабря. 14 января в мэрии сообщили, что на тот момент было подтверждено 729 случаев заражения "омикроном".