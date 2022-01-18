"Роскосмос" назвал необоснованным беспокойство НАСА из-за утечки воздуха на МКС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские космонавты приступят к окончательному устранению утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) после прибытия новых средств на корабле "Прогресс", ситуация с утечкой воздуха не вызывает беспокойства, сообщили во вторник пресс-службе "Роскосмоса".

Там отметили, что "беспокойство наших партнеров по станции не обосновано и вызывает удивление".

Ранее директор НАСА по программе МКС Робин Гейтенс сообщила что при худшем варианте развития событий с утечкой рассматривается возможность навсегда изолировать отсек модуля "Звезда", где она зафиксирована.

Она также подчеркнула, что на данный момент утечка не несет серьезных угроз для станции.

В августе 2020 года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.