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В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - NASA и "Роскосмос" работают над устранением утечки воздуха в модуле "Звезда" на Международной космической станции, ситуация не представляет серьезной угрозы, но в худшем случае рассматривается полная изоляция отсека, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

"В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль", - сказала Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA.

По ее словам, сейчас российские и американские специалисты продолжают работу по поиску утечки. "Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики", - пояснила Гейтенс.

Она также добавила, что на станции имеется достаточный запас воздуха, и ситуация с утечкой в данный момент не несет серьезных угроз.

31 декабря "Роскосмос" сообщил, что экипаж МКС обнаружил последнее возможное место утечки воздуха на станции, и ближайший "Прогресс" доставит новые средства для ремонта.

В августе позапрошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

МКС НАСА Роскосмос NASA

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