США не выдали визу космонавту Николаю Чубу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу, который направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

"США без объяснения причин отказались выдать визу нашему космонавту Николаю Чубу. Он должен был прилететь в Космический центр Джонсона на официальную тренировочную сессию", - сообщил собеседник агентства.

В "Роскосмосе" отказались официально прокомментировать эту ситуацию.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

В марте 2014 года санкции, запрещающие посещать США, были введены против главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который на тот момент занимал должность вице-премьера РФ.

В январе 2021 сообщалось, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов.

В данный момент Россия и США готовят соглашение о возобновлении перекрестных полетов на МКС. Как сообщали в госкорпорации, в случае его заключения, российский космонавт Анна Кикина войдет в состав экипажа корабля Crew Dragon, который отправится к МКС в августе этого года. Ее место в экипаже корабля "Союз МС-22" займет астронавт НАСА Франциско Рубио.

Как сообщал "Интерфаксу" 17 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев, госкорпорация и НАСА достигли принципиального согласия по этому вопросу.

13 января глава Рогозин сообщил, что проект соглашения проходит согласование в МИД России.

18 января директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сказала, что агентство вместе с "Роскосмосом" приступили к планированию и тренировкам по подготовке к полету российского космонавта на корабле Crew Dragon и американского астронавта на корабле "Союз" осенью 2022 года.

19 января в Центре подготовки космонавтов сообщили "Интерфаксу", что подготовка американских астронавтов к возобновлению полетов на "Союзе" начнется после подписания соглашения. При этом несколько американских астронавтов в данный момент проходят в Звездном городке тренировки по аварийным ситуациям в российском сегменте МКС.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.