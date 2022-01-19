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Песков заявил, что задержка с запуском СП 2 вредит потребителям газа в Европе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Задержка с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" вредит участникам этого проекта и потребителям газа в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

"Коммерческий международный проект "Северный поток 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили", - отреагировал Песков.

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"То, что его не включили, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития, которое существенно страдает в это пандемийное время", - продолжил он.

Пресс-секретарь президента также обратил внимание, что "России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит".

"Северный поток 2"

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в конце декабря прошлого года объявил, что "Северный поток 2" готов к работе.

Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - ведет работу по сертификации оператора газопровода.

Дмитрий Песков Северный поток 2 Европа

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