Глава британского МИД призвала не дать запустить СП-2 из-за "агрессии" РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европе следует сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России и не позволить реализовать проект газопровода "Северный поток 2", заявила во вторник министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Хорошее развитие событий. "Северный поток 2" несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа", - написала Трасс, комментируя недавние высказывания властей ФРГ по вопросу поставок газа из РФ.

Во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявляла, что использование Россией энергетики в качестве "оружия" будет иметь последствия для реализации проекта "Северный поток 2".

Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял во вторник по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Германия выступает за продолжение газового транзита через Украину был продолжен. При этом Шольц в очередной раз отметил, что нарушение территориального суверенитета Украины будет иметь "высокую цену".