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В школы Южно-Сахалинска и Корсакова снова поступили сообщения о минировании

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Информация о минировании зданий получили утром в четверг 27 школ Южно-Сахалинска, а также Сахалинский государственный университет и техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Она напоминает, что школьники областного центра до конца недели находятся на дистанционном обучении из-за снегоочистки города после метели, поэтому эвакуация их и педагогов не потребовалась, здания осматривают оперативные службы.

Аналогичные сообщения о минировании в четверг утром получили три школы и два детских сада в городе Корсакове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Детей и персонал эвакуировали, здания осматривают оперативные службы.

Как сообщалось, школы в Южно-Сахалинске и Корсакове "минируют" уже четвертый день подряд. Первое сообщение о минировании школ областного центра поступило в понедельник.

Сахалин Корсаков

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