В России выявили 38 850 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 38 850 случаев, это почти на 5 000 заражений больше, чем сообщалось в среду, следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с данными за 19 января, суточный прирост новых случаев составил 4 951.

"Выздоровело за сутки 24 478 человек, или на 6,8% больше по сравнению с 19 января 2022 г. Умерли за сутки 684 человека", - говорится в сообщении штаба.

Согласно сообщению, доминирующим штаммом коронавируса в РФ остается штамм "дельта". В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 56,2%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 43,8%. Новый штамм коронавируса выявлен в 55 регионах РФ.

По данным штаба, количество госпитализаций за сутки составило 9 167 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,8%. При этом, увеличение госпитализаций произошло в 27 регионах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 938 261 случай коронавирусной инфекции, 324 060 умерших и 9 950 333 выписанных.