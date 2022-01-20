Повторная заболеваемость COVID-19 в РФ выросла в 5-10 раз из-за "омикрона"

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Количество повторных заболеваний коронавирусом, согласно данным различных исследований, выросло в России в 5-10 раз из-за прихода штамма "омикрон", заявил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как сообщил Мурашко журналистам в ходе посещения Воронежской области, в случае попадания в страну "омикрон" становится доминирующим штаммом за три-четыре недели, однако в России этот процесс идет по-разному в различных регионах.

"Как правило, "омикрон" занимает свою нишу где-то в течение трех-четырех недель. И конечно, протяженность страны нам позволяет говорить о том, что это не произойдет одновременно, как и в прошлые волны. Мы видели, что основные очаги формируются в крупных мегаполисах", - отметил Мурашко.

"Омикрон" продолжает распространяться по территории РФ, система здравоохранения перестраивается под его особенности, отметил глава Минздрава.

В РФ официально зарегистрированы 1682 случая заболевания "омикроном", однако на самом деле их гораздо больше, так как не все образцы зараженных секвенируются, заявила 18 января вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, среди заболевших новым штаммом лишь 27,9% прошли полный курс вакцинации, 3,2% получили один укол, а 68,9% не были привиты.

12 января Гинцбург заявил, что по данным столичного департамента здравоохранения, до 30% заболевших коронавирусом в Москве на тот момент уже были инфицированы штаммом "омикрон".

С 11 января в России начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. В четверг в России выявили 38 850 случаев коронавируса. В Москве за сутки зафиксировали 11 557 случаев заражения коронавирусом, это максимум за всю историю пандемии, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Вариант B.1.1.529, получивший название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.