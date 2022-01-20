Суд в Петербурге заочно арестовал вероятного убийцу певца Талькова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга в четверг рассмотрел ходатайство следствия о заочном заключении под стражу Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд согласился, что избрание иной меры, кроме стражи, невозможно. Сроки давности (привлечения к уголовной ответственности - ИФ) не истекли", - говорится в сообщении.

Как уточняется, мера пресечения Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.

Фигуранту инкриминированы преступления по ст.15, п."д" ст.102, п."д" ст.102 УК РСФСР (убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни). "Шляфман обвиняется в убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова", - уточняют в пресс-службе.

Обвинение мужчине предъявлено заочно 14 октября 2021 года.

Дело об убийстве Игоря Талькова

Следствие полагает, что 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, вооруженный револьвером "Наган" с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. В ходе конфликта Тальков и его телохранители повалили Малахова на пол, а Шляфман вырвал из его рук револьвер и выстрелил в него, но попал в Талькова, следует из материалов дела.

Тальков скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

Как отметили в СКР, на первоначальном этапе следствия обвиняемый активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая видимость виновности в убийстве Малахова. Между тем вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз.

От правоохранительных органов Шляфман скрылся в 1992 году, в связи с чем его объявили в международный розыск. По данным следствия, в настоящий момент он безвыездно проживает в Израиле.

По информации пресс-службы судов, в марте 1993 года Шляфману была избрана мера в виде заключения под стражу (на тот момент меры пресечения избирались прокурором).

На заседании в Петроградской районном суде Петербурга следователь сообщил, что направил запрос о правовой помощи. В пресс-службе городских судов отмечают, что выдача граждан другими государствами для уголовного преследования возможна и без договора о правовой помощи. Согласно информации на сайте посольства РФ в Израиле, между Генпрокуратурой России и минюстом Израиля действует Меморандум о сотрудничестве. Таким образом, потенциально выдача Шляфмана РФ возможна.

В качестве примеров выдачи Израилем людей российским правоохранительным органам пресс-служба судов приводит экстрадицию священника Глеба Грозовского.

В пресс-службе судов добавляют, что Малахов был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ). Скончался в 2016 году.