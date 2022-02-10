СК Петербурга направил в Израиль запрос о выдаче обвиняемого в убийстве Талькова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Следствие в Петербурге обратилось к компетентным органам Израиля по поводу выдачи РФ бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова.

"Запрос о правовой помощи направлен", - сообщил руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по северной столице Антон Брейдо в интервью "Интерфаксу".

Это произошло после того, как в октябре 2021 года Шляфману ужесточили обвинение: с убийства по неосторожности (ст.106 УК РСФСР) на убийство Талькова при отягчающих обстоятельствах - способом, опасным для жизни многих людей, и покушение на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова аналогичным образом (п."д" ст. 102 УК РСФСР; ст.15, п."д" ст.102 УК РСФСР). Обвинение предъявлено заочно.

Как уточнил Брейдо, переквалификация действий Шляфмана связана с тем, что у следствия появились основания считать стрельбу умышленной. "По нашей версии, Шляфман желал из личной неприязни убить Малахова; умысла на убийство Талькова у Шляфмана, конечно, не было, но так случилось, что он промахнулся. Следовательно, перед нами так называемое убийство с косвенным умыслом", - пояснил он.

На вопрос о перспективах направления этого дела в суд для заочного рассмотрения в случае, если Израиль откажется экстрадировать Шляфмана, Брейдо ответил, что говорить о такой возможности преждевременно: расследование продолжается.

Как сообщалось, 20 января 2022 года Петроградский районный суд Петербурга вынес решение о заочном заключении Шляфмана под стражу - на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России.

Дело об убийстве Талькова

Следствие полагает, что 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, вооруженный револьвером "Наган" с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Согласно материалам дела, Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили на пол, а Шляфман вырвал револьвер и выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Артист скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.

Как отмечали в СКР, на первоначальном этапе производства Шляфман активно препятствовал расследованию, создавая видимость виновности в убийстве Малахова. В 1992 году он скрылся от правоохранительных органов и обосновался в Израиле, в связи с чем его объявили в международный розыск. В марте 1993 года прокурор в Петербурге заочно избрал Шляфману меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие предпринимало попытки вернуть фигуранта в Россию, но это ни к чему не привело.

Скончавшийся в 2016 году Малахов был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ).