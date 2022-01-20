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Следствие попросило о заочном аресте обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге в четверг рассмотрит ходатайство о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

"20 января следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.

Расследование убийства Игоря Талькова

Как следует из материалов дела, 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" между Игорем Малаховым, представлявшим интересы одной из исполнительниц, Тальковым и его коммерческим директором Шляфманом произошел конфликт из-за очередности выступлений артистов. По версии следствия, Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер, намереваясь его убить, но попал в Талькова. От полученных ранений артист скончался.

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В связи с инцидентом возбуждено дело по ст. 106 УК РСФСР (убийство, совершенное по неосторожности), в октябре 2021 года его переквалифицировали по ст.15, п. "д" ст.102, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни).

В СКР отмечают, что на первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства причастности Малахова к убийству. От правоохранительных органов обвиняемый скрылся в 1992 году, в связи с чем его объявили в международный розыск. По данным следствия, Шляфман проживает в Израиле.

Производство по делу об убийстве Талькова неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

СК РФ Валерий Шляфман Игорь Тальков

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