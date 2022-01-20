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Фигуранткой дела о фотосессии у мечети стала 40-летняя москвичка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - По факту провокационной фотосъемки и ее видеозаписи у соборной мечети в Москве возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), сообщили в столичном главке СК.

Пока установлена личность и местонахождение одной из подозреваемых - это женщина 1981 года рождения, ее собираются доставить в СК для следственных действий. Следователь собирается допросить и других участников съемки.

"По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в пресс-релизе.

19 января в соцсетях разошлась видеозапись, на которой девушка в балаклаве, нижнем белье и чулках позировала фотографу на фоне соборной мечети в Москве. На видео их снимал третий человек. Столичные полицейские сообщили, что обнаружили ролик в ходе мониторинга интернета и проведут проверку всех обстоятельств съемки.

Москва МВД Альбир Крганов ДУМ России СКР

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