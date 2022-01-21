Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:15Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 338 981 264+4 879 657

Управление делами правительства Приамурья заподозрили в коррупции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту растраты бюджетных средств в управлении делами правительства Амурской области, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По сообщению ведомства, в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в управделами правительства Приамурья был выявлен факт растраты бюджетных денежных средств в 2016-2021 годах на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Прокуратура заявляет, что в учреждении начислялась и выплачивалась зарплата слесарю-сантехнику, который фактически не исполнял должностные обязанности.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

Амурская область

Новости

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Дело о вооруженном нападении полицейских на колбасный цех дошло до суда

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Что произошло за день: четверг, 20 января

МВД предъявило обвинение замглавы Минтранса и ходатайствует об его аресте

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Полицейские проверят провокационную фотосессию у соборной мечети Москвы

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

ЦБ не будет запрещать россиянам покупку криптовалюты в иностранных юрисдикциях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });