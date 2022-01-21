Управление делами правительства Приамурья заподозрили в коррупции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту растраты бюджетных средств в управлении делами правительства Амурской области, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По сообщению ведомства, в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в управделами правительства Приамурья был выявлен факт растраты бюджетных денежных средств в 2016-2021 годах на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Прокуратура заявляет, что в учреждении начислялась и выплачивалась зарплата слесарю-сантехнику, который фактически не исполнял должностные обязанности.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).