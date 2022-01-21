Два дивизиона С-400 направили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" направлены по железной дороге с Дальнего Востока на учения в Белоруссию, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении.

"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Совместные учения РФ и Белоруссии

18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что проверка сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.

По его словам, для проверки работы единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию перебазируют 12 истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы большой дальности С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион с комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-С".

14 января Минобороны России заявило о начале внезапной проверки войск Восточного военного округа.