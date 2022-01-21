"Омикрон" впервые выявили в Хабаровском крае и Приморье

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" впервые выявили у пациента в Хабаровске и в Приморском крае, сообщили в пятницу местные власти.

Так, о первом заболевшем сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале. В региональном управлении Роспотребнадзора "Интерфаксу" уточнили, что пациент с "омикроном" пожилого возраста, сейчас он находится на лечении в стационаре. "Все контактные протестированы, ситуация остается на контроле управления", - сообщил собеседник агентства.

Заведующий инфекционного отделения городской больницы имени Войно-Ясенецкого Ярослав Журавлев, куда был госпитализирован больной, сообщил журналистам, что пациент не был вакцинирован. Он заболел в середине января, почти сразу вызвал на дом врача с жалобами на высокую температуры и кашель. "Омикрон" был обнаружен при лабораторном исследовании методом ПЦР. Болезнь протекает в легкой форме, поместить мужчину в стационар решили в связи с его возрастом и сопутствующими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения.

Журавлев уточнил, что за пределы города пациент не выезжал и заразился "воздушно-капельным путем". В ближайшее время ждут результатов ПЦР членов его семьи. Медики тем временем готовятся к росту заболеваемости коронавирусом.

"Ожидается значимое увеличение количества заболевших. Возможен подъем в четыре и более раза. Однако в связи с тем, что можно ожидать заболевание в более легкой форме, это не будет таким серьезным вызовом для системы здравоохранения, которое было ранее. Пациенты будут госпитализироваться, учреждение готово. Увеличивается коечный фонд для лечения тяжелобольных. У нас ( в больнице - ИФ) - до 600 коек", - добавил Журавлев.

В начале недели власти сообщали, что ожидают приход нового штамма только к концу января. По прогнозам медиков, рост заболеваемости COVID-19 в пятую волну на территории Хабаровского края ожидается до 2-3 тыс. новых случаев ежесуточно. Сейчас выявляется более 250 новых случаев, и их количество растет. В регионе уровень коллективного иммунитета превысил 73%. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано свыше 130 тыс. случаев коронавируса, умерли 1 308 человек.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" диагностировали в Приморском крае, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. В региональном Минздраве подробности сообщат после получения данных от Роспотребнадзора.

Случаи заражения штаммом "омикрон" ранее были выявлены в четырех регионах Дальневосточного федерального округа - Бурятии, Якутии и Амурской области.

По данным краевого оперативного штаба, в Приморье растет заболеваемость COVID-19. Так, за последние сутки выявлено еще 356 случаев коронавируса, за весь период пандемии - 108 220. Всего от коронавируса умерли 1 659 человек.