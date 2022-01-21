В Приамурье частник при строительстве дома спрятал провода ЛЭП на втором этаже

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Провода линии электропередачи электросетевой компании в Амурской области оказались "замурованы" на втором этаже частной постройки, сообщает АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в группу "РусГидро").

Специалисты Амурских электрических сетей (филиал ДРСК) осматривали линии электропередачи в селе Чигири Благовещенского района и обнаружили такое нарушение в охранной зоне электросетевого хозяйства.

"Мы ведем постоянную работу с населением и организациями, объясняем об опасности производства каких-либо работ, и тем более строительства под энергообъектом. Но мы впервые столкнулись с тем, что застройщик возвел каркас своего дома в охранной зоне, а провода линии электропередачи проходят у него через дом по второму этажу", - приводятся в сообщении слова главного инженера амурского филиала ДРСК Александра Воробьева.

Специалисты отмечают, что созданная ситуация не только опасна для жильцов дома, но и создает угрозу прекращения поставки электричества жителям села Чигири, подключенным к данной линии.

В настоящее время проводится проверка выявленного нарушения, определен собственник строящегося объекта в охранной зоне ВЛ 0, 4 кВ.

В России есть практика судебных решений по сносу строений, размещенных в охранной зоне воздушных линий. В Амурской области тоже есть положительные решения по этому вопросу.

Так, в Завитинске прокуратурой было прекращено строительство магазина в охранной зоне ВЛ 10 кВ, несмотря на то, что местные органы власти согласовали выделение участка без учета соблюдения охранной зоны. В Архаре демонтированы две детские площадки, которые были возведены под ЛЭП 10 кВ.