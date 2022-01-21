Путин и Мадуро не обсуждали размещение российских военных баз в Венесуэле

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора в четверг не обсуждали возможность размещения российских военных баз в этой латиноамериканской стране, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков обратил внимание на то, что "в целом двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит разноплановый и партнерский характер, и самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора".

В МИД РФ, в свою очередь, выразили удивление "истерикой" на Западе по поводу высказывания замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по Кубе и Венесуэле. В министерстве оценили его заявление как простой отказ дать прямой ответ на вопрос о возможных военно-политических планах России применительно к Кубе и Венесуэле.

Об этом говорится в опубликованных в пятницу на сайте МИД РФ ответах ведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции Сергея Лаврова.

Там отметили, что это очередное "свидетельство аррогантного мышления в духе: "нам можно все, а России - ничего".

Рябков 13 января, отвечая на вопрос RTVI о возможности размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле в случае провала переговоров о гарантиях безопасности, сказал, что не хочет "ничего ни подтверждать, ни исключать".