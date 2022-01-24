Путин поговорил по телефону с президентом Кубы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую Республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", - отмечается в сообщении.

Подтвержден настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений, условлено об активизации контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос RTVI о возможности размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле в случае провала переговоров о гарантиях безопасности, сказал, что не хочет "ничего ни подтверждать, ни исключать".

В НАТО на это заметили, что некоторых участников альянса отправка российских ракет в регион может обеспокоить. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал решительную реакцию Вашингтона на такой шаг Москвы.

Позднее в МИД РФ, в свою очередь, выразили удивление "истерикой" на Западе по поводу высказывания Рябкова по Кубе и Венесуэле. В министерстве оценили его заявление как простой отказ дать прямой ответ на вопрос о возможных военно-политических планах РФ применительно к Кубе и Венесуэле.