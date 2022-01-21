Путин по телефону сообщил Ниинистё о российских подходах к вопросам безопасности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили тематику европейской безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике европейской безопасности - в контексте недавних российско-американских переговоров в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

"Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности Российской Федерации. Была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ", - отметили в пресс-службе.

"При обсуждении перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с обеих сторон подтверждена важность последовательной и полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Президент России отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса", - сказано в сообщении.

Между тем в заявлении, распространенном аппаратом президента Финляндии, говорится, что Ниинистё выразил "серьезную обеспокоенность ситуацией" в районе Украины и подчеркнул "необходимость поиска решений путем постоянного диалога".

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений, ознаменовавшего начало нового этапа российско-финляндского взаимодействия.