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Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд руб. за срыв сроков разработки Ту-160М

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ добивается в суде взыскания 5,8 млрд рублей с компании "Туполев" в качестве неустойки по контракту на создание глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".

В материалах картотеки арбитражных дел сообщается, что исковое заявление к "Туполеву" на эту сумму Минпромторг подал в арбитражный суд Москвы 13 января, на следующий день после первого полета построенного "с нуля" Ту-160М, взлетевшего с аэродрома Казанского авиазавода (филиал "Туполева", входит в ОАК).

Информация об основаниях иска появилась в датированном 19 января определении суда о принятии иска к производству, где говорится, что требуемая Минпромторгом сумма представляет собой неустойку по госконтракту №15208.1712018.18.01 от 28 декабря 2015 года.

Согласно открытым данным, этот контракт был заключен Минпромторгом и "Туполевым" на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию опытного образца и подготовке производства Ту-160М.

По данным источника "Интерфакса", неустойка начислена за просрочку выполнения обязательств по госконтракту.

Комментариями Минпромторга "Интерфакс" пока не располагает.

В настоящее время арбитражный суд Москвы также рассматривает иск Минобороны РФ к "Туполеву" на 4,2 млрд рублей, поданный в августе 2021 года, за неустойку по контракту на сервисное обслуживание Ту-160 на Казанском авиазаводе.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны о взыскании с "Туполева" 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения составной части ОКР под шифром "70М 506". Вероятно, речь идет о сопряжении новой ракеты (изд. 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изд. 70М).

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президент РФ поручил возобновить на Казанском авиазаводе строительство стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", серийное производство которых было прекращено в 1990-х годах.

Способные нести ядерное оружие бомбардировщики Ту-160М внешне не будут отличаться от базовых Ту-160, но их боевые возможности существенно увеличатся за счет расширения спектра вооружения и оснащения новыми двигателями - НК-32 второй серии, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

Контракт на поставку первой партии из десяти самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый был подписан 25 января 2018 года. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планах заказать 50 таких машин, а также модернизировать все 16 находящихся на вооружении "стратегов" в облик Ту-160М.

Первый опытный Ту-160М "Игорь Сикорский" был создан на базе строевого самолета, его первый полет состоялся 2 февраля 2020 года, а 12 января 2022 года взлетел первый Ту-160М, построенный "с нуля".

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Минпромторг РФ Туполев

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