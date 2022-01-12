Построенный с нуля бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет

Архивное фото Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В среду впервые поднялся в небо изготовленный с нуля глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Самолет совершил полет с аэродрома Казанского авиационного завода - филиала "Туполев" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех"). Он проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Там отметили, что в ходе испытательного полета экипаж выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

"Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации "М", с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением. Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных", - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого процитировали в пресс-службе "Ростеха".

По словам Мантурова, для восстановления производства Ту-160 в новом облике было обновлено оборудование цехов Казанского авиазавода, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.

"Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование", - сказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады. Их серийное производство в Казани было приостановлено в 1990-х годах.

Контракт на поставку десяти самолетов в новом облике Ту-160М общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планах заказать 50 таких машин. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета на тысячу километров.

В "Туполеве" сообщали, что на Ту-160М устанавливается новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Первый опытный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого самолета, взлетел 2 февраля 2020 года.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").