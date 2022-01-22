В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 57 212 случаев, умер за сутки 681 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Распространение варианта "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах страны. В структуре новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.

В Москве зарегистрировали 16 094 новых пациента - это новый антирекорд. В Петербурге - 8 451 заболевший, в Подмосковье - 6 400.

Еще 1 358 заболевший зарегистрирован в Нижегородской области. В Якутии выявили 1 003 случая заражения, в ХМАО - 947, в Самарской области - 863, в Ростовской - 838, в Свердловской - 823, в Ставропольском крае - 807. Кроме того, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 805 человек, в Воронежской области - у 787, в Пермском крае - 748, в Омской области - 537, в Архангельской - 531, в Иркутской - 530, в ЯНАО - 477, в Ленинградской области - 473, в Красноярском крае - 431, в Волгоградской области - 417, в Алтайском крае - 411, в Челябинской области - 404, в Тюменской - 403, в Астраханской - 400. В других регионах число случаев COVID-19 не превышает 400.

За сутки госпитализировали 9 902 человек, рост по сравнению с предыдущими сутками составил 8,4%.

Выздоровели за сутки 25 525 человек.