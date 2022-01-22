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В "Роскосмосе" заявили, что Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах

Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США выдать визу российскому космонавту

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Космонавт Николай Чуб должен был пройти в США курс по аварийным ситуациям на американском сегменте, отказ США выдать ему визу ставит под угрозу безопасность МКС в случае нештатных ситуаций, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе госкорпорации, ситуация "ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации".

Экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС. "Соответственно, возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету. Даже в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать", - сообщили в пресс-службе.

Отказ США выдать визу российскому космонавту является опасным прецедентом для российско-американского сотрудничества в космосе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в субботу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что России никогда не приходила в голову идея отказать в визе астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что США отказали Чубу в выдаче визы. Космонавт должен был отправиться в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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