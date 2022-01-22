Посольство США заявило, что Вашингтон высоко ценит сотрудничество с РФ по МКС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве не комментирует отдельные визовые случаи, однако Вашингтон высоко ценит сотрудничество с Россией по МКС и уделяет внимание выдаче виз космонавтам.

"Мы не можем комментировать отдельные визовые случаи. Но США ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции", - заявили в американской дипмиссии "Интерфаксу", комментируя ситуацию с отказом выдачи американской визы российскому космонавту Николаю Чубу.

Как отметил представитель посольства, "несмотря на наши серьезные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА".

Ранее в субботу источник сообщил "Интерфаксу" об отказе США выдать въездную визу Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что запросит позицию главы НАСА в связи с ситуацией.

Позднее он назвал отказ в визе "опасным прецедентом для сотрудничества на МКС".

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.