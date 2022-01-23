Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.

В предложениях должны быть учтены механизмы предупреждения нападений бродячих животных и система контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, сообщается на сайте СКР.

"Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне", - уточняется в сообщении. СКР отмечает, что только в Забайкальском крае за 2021 год было зафиксировано не менее пяти случаев нападения собак на людей.

Накануне Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовное дело о гибели семилетней девочки в селе Домна (Забайкалье) в результате нападения собак. Ее тело нашли на пустыре в субботу, после чего местные жители организовали массовый сход у здания администрации, с ними встретился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, отметив, что есть законодательные изъяны, "которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов".

Ранее в декабре 2021 года резонанс вызвало сообщение о гибели 53-летней жительницы Якутска в результате нападения собак на территории городского ипподрома.