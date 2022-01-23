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Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см
Снегопад в Краснодаре
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Краснодаре зафиксировали рекордную высоту снежного покрова, сообщил в воскресенье ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки на Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, в ряде мест достигших почти всей месячной нормы. (...) В результате таких обильных осадков в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений - 41 см (прежний максимум - 40 см)", - рассказал он на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что снегом засыпано все черноморское побережье Кавказа. В ближайшие сутки над Югом России продолжит действие циклон, снегопады продолжатся.

В свою очередь в пресс-службе учреждения "Черноморье" сообщили, что снегопады вызывают оползни на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией. По ее данным, зафиксировано восемь падений деревьев с территории Национального парка на проезжую часть. В двух случаях упавшие деревья повредили линии электропередачи.

Уточняется, что ликвидация последствий схода оползней и восстановление штатного движения по федеральным трассам выполняются оперативно совместно с Госавтоинспекцией и специалистами компании "Россети".

Краснодар

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