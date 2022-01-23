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С горящего танкера в Черном море эвакуировали экипаж

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский экипаж эвакуировали с горящего танкера в Черном море, на борту судна 700 т мазута, но видимого загрязнения акватории нет, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота.

"По данным капитана, ночью был пожар в машинном отделении, он дал команду экипажу сняться с судна на буксир", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что на борту загоревшегося танкера под флагом Коморских островов было семь членов экипажа - российские моряки.

Танкер стоит на якоре в 8 милях от порта "Тамань". К месту происшествия направлены морской буксир "Меркурий" и спасательное судно "Капитан Димитров".

Как уточнили в пресс-службе, "видимых следов загрязнения воды не наблюдается, открытого огня не видно, но задымление есть". "Продолжаем наблюдать за ситуацией. Есть информация, что судовладелец планирует высадить экипаж на борт танкера для обследования", - сказали в Росморречфлоте.

Ранее сообщалось, что на танкере локализовали пожар.

Черное море Краснодарский край Almuntazah Росморречфлот

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