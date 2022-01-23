Часть экипажа с горящего танкера в Черном море вернулась на него для оценки ситуации

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Часть экипажа вернулась на горевший танкер Almuntazah возле порта "Тамань", чтобы оценить ситуацию на судне.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на месте находятся два аварийно-спасательных судна ФГБУ "Морспасслужба", часть экипажа высадилась на танкер для проведения разведки и тушения.

Уточняется, что на танкере видимых возгораний нет, но происходит задымление из вентиляционных отверстий машинного отделения, навигационные огни и палубное освещение работают штатно.

Ранее в воскресенье представитель западного управления на транспорте СКР Елена Марковская сообщила, что на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море у берегов Краснодарского края, произошел пожар, жертв нет. По ее данным, в настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна был снят с борта.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, на борту танкера 700 т мазута, но видимого загрязнения акватории нет.