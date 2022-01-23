В Черном море на танкере локализовали пожар

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море у берегов Краснодарского края, жертв нет, сообщила представитель западного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - сказала она журналистам в воскресенье.

По предварительным данным, вечером 22 января произошло возгорание в машинном отделении танкера. Судно находится в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края.

Как отметила Марковская, в настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна, в составе которого семь граждан РФ, снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось, сказала она.