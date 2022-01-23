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Время закрытия аэропорта Краснодара из-за непогоды продлили до 15:00

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара временно остается закрытым из-за снегопада, сообщает в воскресенье пресс-служба авиаузла.

"Закрытие аэропорта пока до 15:00 мск. Есть высокая вероятность начала работы. Продолжается расчистка и обработка перрона и рулёжных дорожек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что краснодарский аэропорт закрылся ночью из-за сильного снегопада, изменения в расписании коснулись более 20 авиарейсов, часть пассажиров размещена в гостиницах города.

В воскресенье ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Краснодаре зафиксирована рекордная высота снежного покрова - 41 см.

Краснодар

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