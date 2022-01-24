В России выявили 65 109 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 65 109 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. Это на 1 904 случая заражения больше, чем сообщалось днем ранее.

"По состоянию на 24 января в РФ выявлено 65 109 новых случаев коронавирусной инфекции, 655 пациентов скончались", - говорится в сообщении штаба.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 19 509 случаев заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось о 17 528 случаях инфицирования. Данный показатель заболеваемости - максимум за все время пандемии в столице, предыдущий был зафиксирован накануне.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" по-прежнему фиксируется в 64 регионах страны, как и было накануне в воскресенье.

"На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,7%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,3%", - уточняется в сообщении.

В оперштабе также сказали, что за минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 5 970 человек, что меньше на 3,9% по сравнению с предшествующими сутками.

"По состоянию на 24 января снижение количества госпитализаций наблюдается в 49 субъектах РФ, увеличение госпитализации произошло в 34 регионах, без изменений в двух регионах. Выздоровели за сутки 21 714 человек, или на 5,8% меньше по сравнению с 23 января, - сообщили в оперштабе.

При этом число умерших от коронавируса больше недели остаётся примерно на одном уровне и не превышает 700 умерших в сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции, 326 767 умерших и 10 45 336 выписанных.