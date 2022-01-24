Россельхознадзор отрицает перебои с импортом инкубационных яиц

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отверг информацию о системных перебоях в поставках в Россию инкубационных яиц из-за решения этой службы запретить импорт из стран Европы, где распространяется птичий грипп.

О нехватке инкубационных яиц для российских птицефабрик сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в отрасли. По его словам, из-за дефицита яйца подорожали до 40 рублей за штуку со стандартных 20 рублей. Причиной дефицита он назвал решение Россельхознадзора запретить импорт яиц из отдельных регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 - начале 2022 года.

"В России производится до 4 млрд инкубационных яиц в год, а импортируется всего порядка 600-700 млн штук. При этом ни о каких системных перебоях с импортом речь не идет, а темпы производства собственных яиц растут", - заявили в Россельхознадзоре.

Там подтвердили, что в 2021 и 2022 году ограничивали ввоз всей птицепродукции и живой птицы из неблагополучных по гриппу птиц стран и административных территорий Европы, но отметили, что это общепринятая мера по защите от вируса. В 2021 году в Европе выявили больше 3000 вспышек птичьего гриппа и уничтожили десятки миллионов птиц, недавно германский институт Friedrich-Loeffler-Institut зафиксировал крупнейшую в Европе эпидемию гриппа, а Минсельхоз Франции потребовал уничтожить 2,5 млн птиц на юго-западе страны из-за гриппа, заявили в Россельхознадзоре.

"В таких условиях неограниченный и неконтролируемый ввоз птицеводческой продукции, включая инкубационные яйца, невозможен в виду высокого риска заноса с такой продукцией высокопатогенного гриппа птиц. Для активно развивающейся птицеводческой отрасли в России это крайне опасно", - заявили чиновники.

В результате частичного запрета импорта произошла переориентация рынка на поставщиков из благополучных стран и территорий, например, Турции Германии, Франции, Испании, Венгрии, Италии и других стран.

Гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов сказал "Коммерсанту", что системного дефицита инкубационных яиц не образовалось и проблема не будет долгосрочной. Он подтвердил, что некоторым предприятиям, закупавшим яйцо у поставщиков, попавших под запрет, пришлось искать новых продавцов. Если в 2020 году на импортные инкубационные яйца приходилось до 20% российского рынка, то уже в 2021 году ситуация улучшилась, отметил также Лахтюхов. В группе "Черкизово", ГК "Продо" и АПХ "Мираторг" газете заявили, что полностью обеспечены собственным инкубационным яйцом.