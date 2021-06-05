Россельхознадзор опроверг сообщения о зависимости РФ от импорта яиц

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор разъяснил ситуацию вокруг импорта СПФ-яиц, которые используются для производства некоторых видов вакцин для животных, и опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о зависимости России от импорта яиц.

"Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевых яиц в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", - заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он пояснил, что в своём интервью РБК говорил исключительно о СПФ-яйцах, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. "Речь идёт об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека", - уточнил он.

По его словам, Россельхознадзор ведёт работу по снижению зависимости от импорта СПФ-яиц. В этом году подведомственный ведомству Федеральный центр охраны здоровья животных начнёт строительство предприятия по производству таких яиц. Запуск работы предприятия планируется ориентировочно на конец 2022 года. Предполагаемые объёмы производства в 2023 году составят свыше 100 млн штук в год.

Потребность в СПФ-яйцах для производства ветеринарных вакцин в России составляет около 6 млн штук в год. "Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента", - заключил Данкверт.