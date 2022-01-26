Детское питание подорожает из-за кризиса в логистике и роста цен на упаковку

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель детского питания в России АО "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня") предупредил торговлю о повышении цен из-за подорожания сырья, компонентов упаковки и кризиса с грузоперевозками, пишет "Коммерсантъ".

По мнению аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, остальные производители расценят аргументы "Прогресса" как объективные и тоже попытаются поднять отпускные цены.

Гендиректор "Прогресса" Наталья Медунова предупредила сети о повышении цен с 1 февраля в среднем на 15,5%, пишет газета, ссылаясь на копию письма. Она ссылается на рост цен на сырье в связи с логистическим кризисом, ожиданиями на рынках на фоне пандемии, а также с неблагоприятной погодой для ряда сельхозкультур.

По данным Медуновой, цены на фруктовые концентраты в среднем выросли на 26,8–33,3%, свежие и замороженные фрукты и овощи подорожали на 30,9%, молочное сырье — на 20%, гречка, овес и рис — на 19%.

Жестяные крышки подорожали больше чем вдвое, картон и гофра - на 50%, алюминий и пластик — на 25–100%. Затраты на доставку продукции выросли в пределах 30%, пишет она.

В связи с этим "Прогресс" готовится повысить цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и другие товары, говорится в приложении к письму.

"Коммерсанту" Медунова также сказала, что к продукции "Прогресса" предъявляются повышенные требования качества и безопасности, которые компания снижать не готова.

По оценкам Euromonitor International, в 2021 году "ФрутоНяня" занимала 31,2% российского рынка детского питания с оборотом 169,39 млрд рублей, второе место с долей 17,7% было у "Агуши" (принадлежит PepsiCo), на третьем месте с долей 5,8% марка Danone "Тёма". В PepsiCo, Danone и Nestle отказались от комментариев.

В детском питании высока доля импортного сырье, которое значительно подорожало из-за девальвации рубля, объяснил газете источник в крупном производителе продуктов. По его оценкам, у "Прогресса" доля импортных ингредиентов может превышать 60%. Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев допустил, что заявленное "Прогрессом" повышение цен может даже не покрыть рост себестоимости.

Ритейлерам придется согласиться с повышением цен, поскольку "Прогресс" - лидер рынка и имеет значительную переговорную силу, сказал другой источник издания.

Источник среди поставщиков считает, что в ближайшие месяцы большинство крупных производителей поднимут цены на продукты всех основных категорий, кроме социально значимых. В отличие от сельхозпредприятий переработчики не получают субсидий, а нагрузка на их бизнес увеличивается, да и в целом системной работы по сдерживанию роста цен на продукты не ведется, добавляет он. Он напомнил, что сырье, не имеющее аналогов в России, до сих пор обложено импортными пошлинами, хотя бизнес не раз просил их обнулить.

В Минсельхозе признают, что производители и переработчики пищевой продукции столкнулись с ростом издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости. Минсельхоз стимулирует рост производства сырья для переработки, чтобы сохранить стабильность с ценами, сказали в ведомстве.