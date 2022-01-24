В Кремле слова Кадырова о "террористах" назвали его личным мнением

У Кадырова есть право называть людей террористами, у них есть право с ним судиться, заявил Дмитрий Песков

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Признать гражданина террористом может только суд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

"Что касается журналистов, что касается других граждан, особенно и в том числе членов президентского Совета по правам человека, то, конечно, какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений. Признать их террористами де-юре может исключительно суд. Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет в настоящее время", - сказал Песков.

"Действительно, Чеченская Республика в этом плане - это особенный регион. Вы знаете, что это регион, который больше всех остальных столкнулся с террористами, с международными террористами, и эту борьбу регион ведет весьма успешно по сей день. И руководство региона весьма эффективно в плане борьбы с террористами. Этим, кстати, обуславливается и жесткость действий представителей этого региона", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он также напомнил, что каждый гражданин России имеет безусловное право на судебную защиту, если сочтет, что его кто-то оскорбил.

"Здесь нужно разбираться с заявлениями, есть ли прямые прям угрозы в отношении журналистов и упомянутого члена президентского совета (по правам человека, СПЧ - ИФ). Да, действительно, он употребляет слово "пособников террористов" в отношении этих людей. Это его право. И право этих же людей защищать свою честь и достоинство. Все-таки здесь мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что высказывания Кадырова не следует считать "заявлениями от имени федерального центра".

"Нет, в данном случае нельзя. И потом, собственно, Рамзан Кадыров - скорее, это его личное мнение. Или мнение как главы республики", - сказал Песков.

Журналисты его спросили, чтО в Кремле могут ответить на обращения к властям России в связи с этой ситуацией, прозвучавшие, в том числе, со стороны Евросоюза.

"Мы бы, предпочли, конечно никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию и в выяснение этих отношений. Здесь можно только сказать по правовой стороне дела. Нам неизвестно, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обеспечивают и защищают права и безопасность наших граждан. Если представители семьи обращались к этим органам, и имеет место какое-то бездействие или неверные, с их точки зрения, действия правоохранительных органов, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры. Или в Генеральную прокуратуру - единственное ведомство, которое занимается вопросами законности действий всех силовых подразделений. Нам неизвестно, имели ли место подобные обращения со стороны упомянутой семьи", - сказал Песков.

Пескова спросили, "насколько нормальной считают в Кремле ситуацию, когда глава российского региона открыто угрожает обычным людям, правозащитникам, обещая их уничтожить при сопротивлении".

"Опять же, здесь я хочу отослать к законным правам этих граждан. Есть право любого гражданина, в том числе и политика, в том числе, главы региона, делать заявления. У граждан, в свою очередь, есть право реагировать на эти заявления, либо опровергая это, либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинства. Это все предписано законом", - сказал представитель Кремля.

Кадыров раскритиковал Каляпина и Милашину и потребовал их задержать, комментируя ситуацию с семьей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Жена судьи Зарема Мусаева была 20 января задержана чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный. Глава Чечни обвинил ее в нападении на полицейского. Сыновей судьи он обвинил в экстремизме, самого судью - в их поддержке и предательстве судебной системы и пообещал всей семье тюрьму или смерть в случае сопротивления. Судья с дочерью 23 января покинули Россию.

21 января Песков говорил, что видел сообщения СМИ о похищении Мусаевой, но не знает, насколько они достоверны.

"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - написал Кадыров в Telegram в ночь на 24 января.

Член СПЧ Игорь Каляпин руководит "Комитетом против пыток" (2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица). С этой организацией сотрудничает Абубакар Янгулбаев, сын судьи.

24 января член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев назвал молчание федеральных органов власти опасным признаком. По его словам, это может означать испуг федерального центра и нежелание вмешиваться в ситуацию.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев затем заявил, что обвинение в терроризме настолько серьезно, что должно быть серьезно обосновано.