Правозащитник Каляпин заявил об угрозе своей безопасности после высказываний Кадырова

Игорь Каляпин Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин заявил, что видит угрозу своей безопасности после высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, но обращаться в правоохранительные органы по этому поводу считает бесперспективным.

"Я не планирую этого делать, потому что я уже имел такой опыт. Кадыров не первый раз называет меня "террористом" и обвиняет", - сказал Каляпин "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на вопрос о том, планирует ли он обращаться по этому поводу в правоохранительные органы.

Каляпин убежден, что объективной проверки по его заявлению проводиться не будет. "Я не хочу терять время", - сказал член Совета.

"Вполне возможно, что мои коллеги решат как-то по-другому, и меня переубедят", - отметил он.

Между тем Каляпин сообщил, что видит угрозу своей безопасности после заявлений Кадырова. "В Чеченской республике очень много горячих голов, которые просто мечтают услужить Кадырову. И запросто могут поехать и что-то плохое сделать", - сказал член Совета.

Ранее Кадыров назвал "террористами" Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. "Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил "Интерфаксу", что федеральные власти должны отреагировать на это заявление.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обвинения Кадырова в адрес правозащитника нуждаются в серьезных доказательствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что признание гражданина террористом находится в компетенции суда. Песков также напомнил, что каждый гражданин РФ имеет безусловное право на судебную защиту, если сочтет, что его кто-то оскорбил.