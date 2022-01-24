Глава СПЧ посоветовал Кадырову оставаться в правовом поле

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что обвинение члена СПЧ в терроризме должно быть обосновано.

23 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать. Член СПЧ, председатель Совета журналистов Москвы Павел Гусев расценил эти заявления как очень опасные и сказал, что ждет реакции от федеральных властей.

"В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу", - сказал Фадеев через пресс-службу Совета.

"Мне известно о непростых отношениях между Игорем Александровичем (Каляпиным) и Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым), но я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом президентского совета, консультативного органа при главе государства. На эту должность он был назначен указом президента РФ, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", - отметил он.

Заявления Кадырова прозвучали в контексте бегства из России бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Жена судьи Зарема Мусаева была 20 января задержана чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный. Глава Чечни обвинил сыновей Янгулбаева в экстремизме, самого судью - в их поддержке и предательстве судебной системы и пообещал всей семье тюрьму или смерть в случае сопротивления.

"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - отметил Кадыров.

Член СПЧ Игорь Каляпин руководит "Комитетом против пыток" (2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица). С этой организацией сотрудничает Абубакар Янгулбаев, сын судьи.

В июне 2015 года офис "Комитета против пыток" в Грозном был разгромлен. В декабре 2014 года этот же офис горел. В марте 2016 года Каляпина в Грозном закидали яйцами и избили. Кадыров не раз критиковал работу Каляпина и его организации.