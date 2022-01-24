"Новая газета" намерена обратиться в СК из-за высказываний Кадырова

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Новая газета" считает, что федеральный центр должен отреагировать на высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" журналистку издания Елену Милашину и правозащитника, члена Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина; со своей стороны издание намерено обратиться в правоохранительные органы.

"Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля - реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД", - говорится в заявлении на сайте издания.

В заявлении сказано, что ранее "чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента". "Были высказаны угрозы расправы в адрес других членов семьи федерального судьи в отставке Янгулбаева. Сам он был вынужден покинуть страну. Все это вызвало справедливое возмущение в российском обществе", - заявили в "Новой".

Издание намерено обратиться в связи со сложившейся ситуацией в правоохранительные органы.

"Наши юристы намерены в ближайшее время обратиться с заявлением в Следственный комитет (СК) по поводу всей этой ситуации", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Дело бывшего судьи Сайди Янгулбаева и высказывания о нем Кадырова

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали Зарему Мусаеву - жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и в ответ выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Милашиной, которых он назвал "террористами".

Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил "Интерфаксу", что федеральные власти должны отреагировать на это заявление. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обвинения Кадырова в адрес правозащитника нуждаются в серьезных доказательствах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что признание гражданина террористом находится в компетенции суда. Песков также напомнил, что каждый гражданин РФ имеет безусловное право на судебную защиту, если сочтет, что его кто-то оскорбил.