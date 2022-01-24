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Потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии через суд добился компенсации от ФСИН

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд постановил взыскать компенсацию с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в пользу бывшего осужденного Артура Гукасяна, который признан потерпевшим по уголовному делу о превышении полномочий сотрудниками ярославской колонии №1.

"Бывший осужденный получит 50 тысяч рублей компенсации за незаконные действия сотрудников колонии", - сообщила пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова журналистам в понедельник.

По ее словам, изначально Гукасян обратился в суд с иском в размере 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В ноябре 2021 года Заволжский районный суд Ярославля принял решение взыскать с ФСИН РФ 50 тыс. рублей по этому иску.

При этом Козлова уточнила "Интерфаксу", что позже Гукасян обратился в облсуд с апелляцией на решение районного суда.

По ее данным, истец пострадал от действий сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко.

Заволжский районный суд Ярославля 2 октября 2020 года признал их виновными в избиении заключенных. Зиябов получил четыре года колонии общего режима, Никитенко - три года колонии общего режима. Позже судебная коллегия Ярославского областного суда подтвердила приговор.

Они обвинялись в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, которое получили адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт" (признан иностранным агентом в РФ). На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

На скамье подсудимых в общей сложности оказались 14 человек.

Затем газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Общественного вердикта", Зиябов и Никитенко были прикомандированы из ИК-8 в ИК-1.

ФСИН Ярославская область

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