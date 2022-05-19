В Генпрокуратуре отметили нежелание ФСИН решать проблему пыток

Прокуроры предлагают обязать законодательно охранников снимать на видео все факты насилия

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка соблюдения прав заключенных выявила самоустранение сотрудников ФСИН от решения проблемы применения насилия к арестованным и осужденным, заявил и.о. замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев.

Прокурорская проверка прошла в январе-марте 2022 года, прокуроры выезжали в более чем два десятка регионов и проверяли там учреждения ФСИН, отметил он.

"Отсутствие принципиальной позиции со стороны руководителей ряда пенитенциарных учреждений и руководителей территориальных органов ФСИН России к фактам нарушения этого права (на безопасность и жизнь), привело к формированию незаконной практики обращения с осужденными и лицами, содержащимися под стражей с применением насилия и унижением человеческого достоинства", - сказал представитель надзорного ведомства.

"Одной из причин негативного положения дел в этой сфере является самоустранение соответствующих региональных подразделений ФСИН России по решению задач (...) по противодействию таким противоправным проявлениям, - продолжил он. - Ряд руководителей СИЗО и исправительных учреждений не добивается безусловного соблюдения подчиненными работниками порядка применения физической силы и специальных средств, а в отдельных случаях, к сожалению, сами нарушают нормы уголовного закона".

Зверев напомнил, что только после выявления фактов насилия в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области было возбуждено более 25 уголовных дел, при этом несколько из них - в отношении руководства учреждений УФСИН.

По его словам, Генпрокуратура предлагает законодательно обязать сотрудников колоний и других мест лишения свободы фиксировать на переносной видеорегистратор все факты применения ими физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия в отношении заключенных. Также предлагается прописать в законе ответственность сотрудников ФСИН за уклонение от такой видеофиксации, применение физической силы и специальных средств и расценивать подобные действия как нарушение служебной дисциплины.

По мнению Зверева, решению проблемы поможет законопроект об ужесточения наказания за пытки для должностных лиц, который в феврале прошел первое чтение.

Представитель Генпрокуратуры предложил одновременно предоставить прокурорам право удаленного доступа к системам видеонаблюдения в учреждениях УИС. "Это позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности", - считает Зверев.

Кроме того, по его словам, заслуживает внимания намерение создать во всех территориальных управлениях системы специальную комиссию по мониторингу применения силы, спецсредств и огнестрельного оружия.