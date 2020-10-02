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В Ярославле вынесли приговор двум фигурантам дела об избиении заключенных

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля признал виновными в избиении осужденных двоих сотрудников исправительной колонии №8 Ярославля Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко, сообщает фонд "Общественный вердикт", представляющий интересы потерпевших.

"Реальное наказание в колонии общего режима. Зиябов – 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года 6 месяцев. Никитенко – 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что Зиябова взяли под стражу в зале суде. Никитенко освободили в связи с фактическим отбытием срока наказания.

На прениях в Заволжском районном суде обвиняемые не признали свою вину. Гособвинение попросило для Зиябова 6 лет лишения свободы, для Никитенко – 5 лет в колонии общего режима, а также лишить их специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года 9 месяцев.

Зиябов и Никитенко обвинялись в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, которое получили адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт". На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

На скамье подсудимых в общей сложности оказались 14 человек.

Затем газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Общественного вердикта", Зиябов и Никитенко были прикомандированы из ИК-8 в ИК-1.

Ярославль ФСИН ИК-1

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