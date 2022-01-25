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Розничные продажи шампанского в РФ в 2021 году выросли на 6,9%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россияне в 2021 году купили 18,4 млн декалитров (дал) шампанского, что на 6,9% больше, чем в 2020-м, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В декабре продажи увеличились на 2,3%, до 4,7 млн дал.

Выросли и продажи коньяка: за год - на 4,8%, до 12,2 млн дал, в декабре - на 1,1%, до 1,5 млн дал.

В то же время продажи водки в прошлом году снизились на 0,9%, до 71,9 млн дал, в том числе в декабре - на 0,1%, до 7 млн дал.

Тихих вин в прошлом году было продано 52,9 млн дал, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. В декабре продажи выросли на 0,8%, до 5 млн дал.

Но наибольшими темпами в прошлом году росли продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. За год они увеличились на 55,4%, до 11 млн дал, в декабре - в 2,6 раза, до 2,1 млн дал.

Всего в прошлом году было продано 212,8 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,7% меньше, чем в 2020 году. В декабре продажи выросли на 0,1%, до 25,8 млн дал.

Национальный союз защиты прав потребителей

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