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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

Быстрее всего растут продажи слабого алкоголя - до 9 градусов: за полугодие они выросли в 1,8 раза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2022 года розничная продажа водки составила 6,05 млн декалитров (дал), что на 10,6% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В первом полугодии было продано 36,7 млн дал водки (на 7,5% больше).

Продажи коньяка также увеличились - в июне на 8,9%, до 0,92 млн дал, за шесть месяцев - на 3,5%, до 5,8 млн дал.

На винном рынке наибольшие темпы роста показали продажи шампанских и игристых вин. В июне россияне купили 1,4 млн дал этих напитков, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в первом полугодии - 8,1 млн дал (на 6,3% больше). Продажи тихих вин в июне выросли на 1%, до 4,5 млн дал, за шесть месяцев - на 1,6%, до 25,7 млн дал.

Но быстрее всего продолжает расти продажа слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне она увеличилась почти в 1,6 раза, до 1,2 млн дал, за полугодие - почти в 1,8 раза, до 7,04 млн дал.

В целом в июне было продано 17,2 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии - 103,3 млн дал (на 3,9% больше).

Национальный союз защиты прав потребителей
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