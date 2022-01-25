Соседи украли у жителя иркутского поселка оборудование для майнинга на 800 тыс. руб.

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области задержали пятерых местных жителей по подозрению в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Злоумышленники взломали контейнер, расположенный в поселке Маркова Иркутского района, похитили майнинговую машинку и пять видеокарт на сумму свыше 800 тыс. рублей, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

Подозреваемым от 18 до 25 лет. По информации полиции, они проживают по соседству с потерпевшим. Один из них знал, что последний занимается майнингом и где хранится оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.