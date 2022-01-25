Путин и Макрон до конца недели проведут переговоры по ситуации вокруг Украины

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели обсудят по телефону ситуацию вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление Макрона, который сказал, что в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры, в частности, с Путиным по ситуации вокруг Украины.

По словам Пескова, такой разговор сейчас готовится.

У него также уточнили, может ли в рамках данного разговора обсуждаться также тема проведения саммита в "нормандском формате".

"Сегодня, вы знаете, встречаются политсоветники в Париже. Давайте дождемся результатов их встречи, и они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях", - сказал Песков.