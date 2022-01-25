Макрон призвал лидеров западных стран добиваться быстрой деэскалации в районе Украины

Он призвал к участию ЕС в ответе на предложения РФ по безопасности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами ряда стран Европы высказался за коллективные усилия по деэскалации кризиса в районе Украины, сообщает Елисейский дворец.

"Президент Республики высказал серьёзное беспокойство по поводу ситуации близ границ с Украиной. Он заявил о необходимости коллективных усилий, нацеленных на быструю деэскалацию", - отмечается в пресс-релизе канцелярии французского лидера.

Макрон пояснил, что выступает за то, чтобы предупреждать РФ о недопустимости конфликта с Киевом и в то же время - активизировать диалог с Москвой. "Именно такой диалог мы сейчас и ведём", - говорится в документе.

В частности, для этого Макрон призвал использовать нормандский формат. Елисейский дворец напомнил, что 26 января в Париже состоится "встреча на уровне советников" в рамках этого формата.

Говоря о переговорах с РФ вопросам безопасности, Макрон "отметил важность того, чтобы ЕС смог участвовать в формулировании ответов на переданные в декабре российские предложения". Елисейский дворец подтвердил, что Макрон рассчитывает в ближайшие дни поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, а также - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Франции твёрдо намерен использовать все возможности дипломатии для сохранения стабильности Европы", - подчеркивает Елисейский дворец.