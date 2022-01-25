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Расширительные поправки к "закону Димы Яковлева" прошли II чтение

Расширительные поправки к "закону Димы Яковлева" прошли II чтение
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 1185348-7, который распространяет санкции из так называемого "закона Димы Яковлева" на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Ранее подчеркивалось, что расширение на затронет иностранное усыновление российских детей.

В законопроекте прописаны такие меры, как запрет на въезд в Россию, арест российских счетов, запрет проводить сделки с собственностью и инвестировать, а также запрет работать компаниям, которые контролирует попавший под санкции иностранец.

В текст ко второму чтению внесли одну поправку технического характера.

Правительство внесло в Госдуму этот законопроект в начале июня. Первое чтение он прошел в декабре.

Первоначально так называемый "закон Димы Яковлева" был принят в ответ на американский акт Магнитского в 2012 году. В частности, он запретил передавать российских детей американцам на усыновление.

Госдума США Акт Магнитского Дима Яковлев

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