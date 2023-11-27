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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Голикова сообщила о продолжающемся сокращении числа детей-сирот в России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 году в России число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 3,2% по сравнению с 2021 годом, а детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, сократилось на 12,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сказала она на совещании главы правительства с вице-премьерами.

В 2022 году сократилось число детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель - на 2,2% и детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, - на 12,6%, добавила Голикова.

Татьяна Голикова
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